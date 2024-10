The Legend of Baboo vorgestellt

Publisher Midwest Games und Entwickler Permanent Way Entertainment haben beim gestrigen Xbox Partner Preview "The Legend of Baboo" enthüllt. Ein schicker Trailer stellte das Action-Adventure gleichzeitig in bewegten Bildern vor.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf "The Legend of Baboo" eingestimmt. Dabei gibt es etwa atmosphärische Sequenzen von der Story, der Spielwelt und dem Kampfsystem zu sehen.

Inspiriert von Fabeln, die über Generationen weitergegeben wurden, nimmt uns "The Legend of Baboo" mit auf eine erschütternde Suche, um die Familie eines Jungen vor den mystischen Kräften eines alten Bösen zu retten. Während der Reise schlüpfen wir dabei in die Rolle des jungen Protagonisten Sepehr und seines Hundes Baboo und nutzen die Kraft ihrer Verbindung, um die Menschen und den Ort zu retten, die beide am meisten lieben.

"The Legend of Baboo" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Xbox One, Xbox Series X und den PC.