The Lonesome Guild erscheint im Oktober

Das von Tiny Bull Studios entwickelte und von DON'T NOD herausgegebene "The Lonesome Guild" hat einen Release-Termin bekommen. Los geht es am 23. Oktober für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series und PC. Zur Einstimmung gibt es hier schonmal einen Story-Trailer sowie eine Beschreibung des schrulligen Singleplayer-Action-Rollenspiels.

Über The Lonesome Guild

EINE GESCHICHTE DES ZUSAMMENHALTS IN EINER ZERRISSENEN WELT

"The Lonesome Guild ist ein Einzelspieler-Action-Rollenspiel in der Vogelperspektive, dessen zentrales Thema der Zusammenhalt ist. Ihr spielt Ghost, einen Geist, der ohne jede Erinnerung erwacht und sich auf ein heldenhaftes Abenteuer begeben muss. Die Welt ist umhüllt von Einsamkeit. Ihr trister Nebel breitet sich unaufhörlich aus und verändert jeden, den er berührt. Nun liegt es an euch, die alte Truppe wieder zu versammeln ... auch wenn sie eigentlich neu ist und sich gerade zum ersten Mal begegnet.

SECHS AUSSENSEITER, EIN

Ihr rekrutiert einen bunten Haufen zusammengewürfelter Freunde, jeder mit eigenen Macken, Motiven und Fähigkeiten. Wechselt während der Erkundung und beim Kampf nahtlos zwischen ihnen hin und her, um Etere zu erforschen, Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen!

BEZIEHUNGEN & KAMPF

Beziehungen sind das Herz und die Seele von The Lonesome Guild. Miteinander statt gegeneinander. Je mehr eure Freundschaft wächst, desto stärker werdet ihr und desto mehr Fähigkeiten und Kombos lernt ihr. Eure Gruppe kann nur stark sein, wenn auch jedes einzelne Mitglied stark ist. Erfahrt mehr über eure neuen Freunde und helft ihnen, Frieden zu finden. Schaltet Nebenquests frei, neue Fähigkeiten und tiefgründige Gespräche am Lagerfeuer. Gemeinsam sind wir unschlagbar!

KÄMPFE, DIE EUCH AUF TRAB HALTEN

Drei Schwierigkeitsstufen, ein ganzes Arsenal an coolen Fähigkeiten, eine mächtige Geisterkraft. Tragt packende Kämpfe aus, in denen ihr jederzeit nach Belieben zwischen euren Charakteren wechseln könnt, und überrascht eure Gegner mit cleveren Kombos. Stellt euer Traumteam zusammen und kämpft euch durch Etere.

EINE WELT, FÜR DIE ES ZU KÄMPFEN LOHNT

Etere ist voller Charme und Mysterien, voller Rätsel und Schätze. Ob ihr in den Ruinen alte Geheimnisse zutage fördert oder euch im Wald ums Lagerfeuer versammelt: In The Lonesome Guild gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Löst Rätsel, erkundet lebendige Landschaften und findet funkelnde Schätze, während ihr der Welt wieder Gleichgewicht und Hoffnung schenkt.

DIE WELT MAG EINSAM SEIN, DOCH IHR MUSST DAS NICHT.