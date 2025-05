The Lonesome Guild: Gameplay-Trailer und erste Demo

Don't Nod hat eine erste Demo für das kommende Action-RPG "The Lonesome Guild" veröffentlicht. Die Steam-Demo, sowie der brandneue Gameplay wurden als Teil der AG French Direct erstmals veröffentlicht. Die Demo wird ausserdem Teil des Steam Next Fest im Juni sein.

Der Trailer ermöglicht einen ersten Blick in die Mischung des Spiels aus spannenden Echtzeit-Kämpfen, Erkundung und Rätseln. "The Lonesome Guild" ist ein Single-Player Top-Down ARPG, das vom italienischen Indie-Studio Tiny Bull Studios entwickelt wurde und in einer in Einsamkeit gehüllte Welt spielt. Spieler verkörpern Ghost, ein Geist, der ohne Erinnerungen erwacht. Sie müssen ihre eigene “lonesome guild” aus ungleichen Abenteurer:innen zusammenstellen und zusammenarbeiten, um die mysteriöse Welt von Etere, die von einem kriechenden Nebel korrumpiert ist, von der Einsamkeit befreien.

Spieler werden in der Demo den Beginn von Ghosts Reise erleben, in der er zwei von insgesamt sechs verfügbaren Freund:innen rekrutieren kann: Davinci und Mr. Fox. Jede:r Freund:in hat deren eigene Geschichte, Motive und Fähigkeiten. Spieler können zwischen ihnen wechseln, um sich Feinden zu stellen, uralte Rätsel zu entwirren und eine Begegnung mit dem ersten Boss des Spiels zu machen.

"The Lonesome Guild" wird im Herbst 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.