Fünftes kostenpflichtiges DLC-Kapitel für The Long Dark

Entwickler und Publisher Hinterland Studio hat das fünfte kostenpflichtige DLC-Kapitel für "The Long Dark" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür nennt man auch.

Demnach ist das fünfte kostenpflichtige DLC-Kapitel für "The Long Dark" irgendwann in der zweiten Juni-Hälfte verfügbar und lockt etwa mit der ersten Änderung am Permadeath-System des Spiels. Die "Tales from the Far Territory"-Erweiterung selbst war ja bereits im Dezember 2022 veröffentlicht worden und ist insgesamt auf sechs Teile ausgelegt.

In "The Long Dark" sind wir ganz auf uns allein gestellt. Nach einem geomagnetischen Sturm erforschen wir eine ausgedehnte gefrorene Wildnis. Im Story-Modus Wintermute erleben wir eine Geschichte, die uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Survival-Modus hingegen sorgt mit seinem unbarmherzigem Permadeath-Feature für viele Stunden voller Spannung.

"The Long Dark" erschien am 1. August 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Fassung folgte am 17. September 2020.