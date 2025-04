Viele Neuigkeiten zu The Long Dark

Hinterland Studio hat jetzt ein umfangreiches Update zu "The Long Dark" veröffentlicht. Darin ging es etwa um die finale Episode und Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X.

Demnach arbeitet das Team aktuell mit Hochdruck an Episode Five für "The Long Dark", welche die Story gleichzeitig angemessen abschliessen soll. Folglich werden darin mehr Zwischensequenzen als in vorherigen Episoden zu sehen sein, aber der Spieler wird gleichzeitig auch mehr entdecken können. So ist etwa von neuen Locations die Rede.

Gleichzeitig sind zahlreiche optische Verbesserungen für "The Long Dark" angedacht. Ein entsprechendes Update wird zuerst für den PC fertiggestellt, dann aber auch die Konsolen heimsuchen. Letzteres ist auch ein gutes Thema, denn der Survivaltitel wird auch für PS5 und Xbox Series X umgesetzt. Releasefenster dafür ist Mitte oder Ende Juni.

In "The Long Dark" sind wir ganz auf uns allein gestellt. Nach einem geomagnetischen Sturm erforschen wir eine ausgedehnte gefrorene Wildnis. Im Story-Modus Wintermute erleben wir eine Geschichte, die uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Survival-Modus hingegen sorgt mit seinem unbarmherzigem Permadeath-Feature für viele Stunden voller Spannung.

"The Long Dark" erschien am 1. August 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Fassung folgte am 17. September 2020.