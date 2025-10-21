Return to Moria erhält Erweiterung

Packt schon mal die Wetzsteine und die Spitzhacke ein – es geht zurück nach Moria! Publisher North Beach Games hat gemeinsam mit Entwickler Free Range Games angekündigt, dass die Erweiterung Durin’s Folk für "The Lord of the Rings: Return to Moria" bereits im November für alle interessierten Spieler zum Kauf bereitstehen wird.

Laut den Machern dürfen sich Spieler auf mehr als 20 Stunden zusätzliche Spielinhalte freuen. Darüber hinaus wird es kooperative Events in zufällig generierten Dungeons geben. Grundsätzlich richtet sich die Erweiterung an all diejenigen, die sich bereits im Endgame von "The Lord of the Rings: Return to Moria" befinden.

Zu den neuen Inhalten zählt unter anderem die Möglichkeit, verschiedene NPCs zu treffen und diese für die eigene Niederlassung zu rekrutieren. Durin’s Tower beziehungsweise Durins Turm stellt ein neues, erkundbares Gebiet für erfahrene Zwerge dar, während sich Konstrukteure an sogenannten Monumenten – neuen, umfangreichen Bauprojekten – versuchen dürfen.