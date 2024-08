The Lord of the Rings: Return to Moria für Xbox terminiert

North Beach Games hat "The Lord of the Rings: Return to Moria" für Xbox Series X terminiert. Der Release geht dabei noch in diesem Monat über die Bühne.

Konkret ist "The Lord of the Rings: Return to Moria" ab 27. August auch für Xbox Series X erhältlich. Zuvor war der Titel ja bereits für PS5 und den PC veröffentlicht worden. Simultan erscheint übrigens auch das Golden-Update, das etwa einen Sandbox Mode, neue Waffen, neue Rüstungen, neue Schwierigkeitsgrade und vieles mehr enthält sowie Cross-Play einführt.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" folgt den Zwergen, die sich auf ein frisches Abenteuer begeben, um ihre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern. Die Spieler kämpfen gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände und bauen und erkunden die weitläufigen Minen. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.