Oktober-Termin für The Lords of the Fallen?

Es könnte sein, dass "The Lords of the Fallen" im Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erscheint. Zumindest gibt es einen ersten Indikator dafür.

So schreibt der Leaker ALumia_Italia bei Twitter, dass "The Lords of the Fallen" ab 13. Oktober für die eingangs erwähnten Plattformen verfügbar ist. CI Games spricht dagegen offiziell bisher nur vom weiteren Jahresverlauf als Releasefenster, was bedeutet, dass wir weiter auf eine konkrete Terminierung warten müssen.

"The Lords of the Fallen" spielt über tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und nimmt Spieler mit auf ein komplett neues Abenteuer in einer riesigen und weitläufigen Welt, die im Kern zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. In diesem ausgedehnten Rollenspielerlebnis müssen Spieler zwischen den beiden komplett miteinander verbundenen Welten hin- und herreisen, wobei jede ihre eigenen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze bietet.