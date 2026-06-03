The Lost Wild für PlayStation 5

Annapurna Interactive und der Entwickler Great Ape Games haben während des PlayStation State of Play bekannt gegeben, dass das kommende Survival-Horror-Spiel "The Lost Wild" 2027 für PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

In "The Lost Wild" begibt ihr euch in ein immersives, auf Ausweichen basiertes Survival-Horror-Erlebnis, bei dem ihr gegen die Jäger der Natur — Dinosaurier — antretet. Ihr übernehmt die Rolle von Saskia, die auf einer geheimnisvollen Insel aufwacht, die von prähistorischen Kreaturen überrannt wurde. Um zu überleben, muss Saskia verlassene Forschungseinrichtungen inmitten einer üppigen Wildnis erkunden und einfallsreich sein, während sie dieser Bedrohung ausweicht und sie bewältigt.

Ihr werdet zu den Gejagten, während die Dinosaurier durch die verlassene Einrichtung streifen und nach ihrer Beute suchen. Es ist wichtig, Bewegungen und Muster zu beobachten, um mehr über ihr Verhalten zu erfahren, um in dieser gewaltsamen Urwelt am Leben zu bleiben. Einen geeigneten Weg nach vorne zu wählen ist entscheidend, während ihr Unauffälligkeit und Vorsicht nutzt oder euch abseits der ausgetretenen Pfade bewegt, um verborgene Routen zu entdecken, die in Sicherheit führen könnten.

„The Lost Wild ist ein Survival-Horror-Erlebnis, das auf einer langsam aufbauenden Spannung basiert, während ihr von intelligenten Dinosauriern gejagt werdet. Das sind keine Monster, das sind wilde Tiere, die euch als Beute betrachten. Diese Idee hat über die Jahre in verschiedenen Formen und Varianten bestanden. Was als gemeinsame Leidenschaft für Dinosaurier, Neugier und die Liebe zu Spielen begann, entwickelte sich schliesslich zu einem vollwertigen Studio mit über 25 Personen dahinter. Wir befinden uns nun in der glücklichen Position, das Dinosaurier-Spiel unserer Vorstellungen, eine Hommage an das Genre, zusammen mit einem bekannten Publisher der Branche zu entwickeln.“

Nick Gregory, CEO von Great Ape Games