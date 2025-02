The Midnight Walk hat einen Releasetermin

Nachdem es bei einer State of Play-Ausgabe im vergangenen September enthüllt wurde, gab es beim gestrigen State of Play nun einen konkreten Releasetermin für "The Midnight Walk". Demnach ist es im Mai soweit.

Konkret gibt Fast Travel Games bekannt, dass "The Midnight Walk" am 8. Mai für PS5 und PlayStation VR2 erscheint. Ein neuer Release Date Trailer hilft uns schon jetzt, die Wartezeit bis dahin zu überbrücken.

Bei "The Midnight Walk" handelt es sich um ein düsteres Fantasy-Abenteuer. In diesem werden wir der Verbrannte, freunden uns mit einer verlorenen Laternenkreatur namens Potboy an und nutzen unsere Flamme, um uns einen Weg durch eine widersprüchliche Welt voller Wunder und Schrecken zu bahnen, die komplett aus echtem Lehm besteht. Wir müssen die vielen Monster überleben, die es auf die Flamme unseres kleinen Freundes abgesehen haben, mit List und Tücke und erleben wir fünf Geschichten über Feuer und Dunkelheit mit einer Schar seltsamer Charaktere.