The Mortuary Assistant auch für PlayStation & Xbox

DreadXP und DarkStone Digital geben bekannt, dass "The Mortuary Assistant" als Definitive Edition auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen wird. Die übrigen Fassungen werden ein kostenloses Update erhalten.

"The Mortuary Assistant Definitive Edition" versetzt uns in die Rolle von Rebecca Owens, einer frischgebackenen Bestatterin, die ein Praktikum im Leichenhaus River Fields absolviert. Nachdem sie viele Stunden mit alltäglichen Aufgaben und dem Einbalsamierungsprozess verbracht hat, wird Rebecca eines späten Abends zur Arbeit gerufen, um mehrere Einbalsamierungen vorzunehmen.

Doch etwas ist diesmal anders an diesen Leichen und an ihr selbst. Der Bestattermeister ruft an und bestätigt, dass die Gerüchte wahr sind: Rebecca kann nicht gehen. Die Definitive Edition bietet mehr als zehn Stunden an Inhalten, mit einer Geschichte, die sich über mehrere Durchgänge hinweg entwickelt. Der zugehörige Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

"The Mortuary Assistant Definitive Edition" erscheint am 2. August für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Der Titel ist bereits für Switch und den PC erhältlich.