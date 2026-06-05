The Mound: Omen of Cthulhu: Die Closed Beta

Studio ACE Team kündigt eine Closed Beta für das kooperative Horrorspiel "The Mound: Omen of Cthulhu" an. Sie findet ab heute, Freitag, den 05. Juni, um 14:00 Uhr bis Montag, den 08. Juni, um 10:00 Uhr statt. PC-Spieler haben die Möglichkeit, sich noch vor dem Steam Next Fest und der offiziellen Veröffentlichung für PC und Konsolen, die weiterhin für den 15. Juli 2026 geplant ist, in den verfluchten Dschungel zu wagen.

Die Closed Beta ist die beste Gelegenheit einen ersten Einblick in das kooperative Spielerlebnis von "The Mound: Omen of Cthulhu" zu erhalten. Es muss als Team zusammengearbeitet werden, um die zugewiesenen Aufträge zu erfüllen und unvorstellbare Bedrohungen zu überleben. Die Monster und übernatürlichen Wesen, die den Dschungel bevölkern, sind eine der Gefahren, doch der Verlust der geistigen Gesundheit ist eine weitere: Je tiefer in den Dschungel vorgedrungen wird, desto zahlreicher und gefährlicher werden die Halluzinationen, was Panik innerhalb der Gruppe auslöst und möglicherweise zu einer versehentlichen Sabotage der Mission führt.

Inspiriert von H.P. Lovecrafts Cosmic Horror-Kurzroman lädt euch "The Mound: Omen of Cthulhu" dazu ein, eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern zu bilden, um euch auf einen unbekannten Kontinent zu begeben und nach einer legendären Stadt zu suchen, die unermessliche Schätze birgt.

"The Mound: Omen of Cthulhu" wird am 15. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC erscheinen.