The Mound: Omen of Cthulhu: Neuer Trailer

Studio ACE Team kündigte heute an, dass "The Mound: Omen of Cthulhu" im Juni 2026 auf dem Steam Next Fest vorgestellt wird. Vom 15. bis 22. Juni könnt ihr eure ersten Schritte in den verfluchten Dschungel des Spiels wagen. Zu diesem Anlass veröffentlicht das Studio einen neuen Trailer, der einen Einblick in das Gameplay und die Atmosphäre des kooperativen Horrorspiels gewährt.

In "The Mound: Omen of Cthulhu" schlüpft ihr in die Rolle von Entdeckern, die tief im Inneren eines feindseligen Dschungels nach legendären Schätzen suchen. Die Demo unterstützt bis zu vier Spielende im Online-Koop-Modus und lässt sie die ersten Stunden des Spiels erleben. Es stehen verschiedene Arten von Missionen zur Auswahl, die von einfachen Schatzsuchen bis hin zu Kämpfen gegen furchterregende Kreaturen reichen.

"The Mound: Omen of Cthulhu" wird am 15. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC erscheinen.