The Mound: Omen of Cthulhu - Neues Video

NACON und ACE Team zeigen in einem neuen Trailer, was "The Mound: Omen of Cthulhu" so besonders macht: ein rein kooperatives Spielerlebnis, in dem eine Gruppe von Entdeckern während der Zeit der Konquistadoren dem Schrecken und Wahnsinn entkommen muss.

Ihr und eure Gefährten befinden sich an Deck einer Galeone. El Capitán hat euch einen Auftrag erteilt: Ihr sollt so viel Reichtümer wie möglich sammeln, eine vermisste Person finden, eine alte Festung lokalisieren und, wenn möglich, wohlbehalten von dieser gefährlichen Expedition zurückkehren. Sobald ihr den Fuss am Rande des Dschungels an Land setzt, überkommt euch aber ein vages Gefühl der Angst.

In diesem Dschungel erwarten euch Schätze und Geheimnisse, aber auch unaussprechliche Wesen, die euch bereuen lassen, jemals einen Fuss in ihr Territorium gesetzt zu haben.

Inspiriert von H.P. Lovecrafts Cosmic Horror-Kurzroman lädt euch "The Mound: Omen of Cthulhu" dazu ein, eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern zu bilden, um euch auf einen unbekannten Kontinent zu begeben und nach einer legendären Stadt zu suchen, die unermessliche Schätze birgt.

"The Mound: Omen of Cthulhu" wird am 15. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC erscheinen.