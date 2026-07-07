The Mound: Omen of Cthulhu: Neuer Trailer

Nacon und ACE Team haben einen frischen Trailer zu "The Mound: Omen of Cthulhu" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zeigt uns über eineinhalb Minuten lang, welche Gefahren uns auf den Expeditionen in "The Mound: Omen of Cthulhu" begegnen können. Dies geschieht mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. Laut Pressemitteilung soll das Material als Warnung für die Spieler dienen.

Erst im Juni war ein längeres Gameplay Overview Video zu "The Mound: Omen of Cthulhu" ins Netz gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Mound: Omen of Cthulhu" erscheint am 15. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.