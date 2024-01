The Nameless: Slay Dragon angekündigt

WhisperGames kündigt "The Nameless: Slay Dragon" für Switch und den PC an. Einen begleitenden Trailer hat man ebenfalls im Gepäck.

Bei "The Nameless: Slay Dragon" handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel, welches den Spieler in eine blutige Fehde mit einem mächtigen Drachen führt. Als junger Mann kämpfst du an der Seite von Freunden gegen finstere Feinde. Die Erkundung der Spielwelt ist dabei ebenso entscheidend wie der taktische Kampf. Der Spieler muss unterschiedliche Fähigkeiten einsetzen, um seinen Weg zu finden, wobei oft auch das Glück eine Rolle spielt.

"The Nameless: Slay Dragon" erscheint im zweiten Quartal für den PC. Die Switch-Fassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.