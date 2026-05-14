The Necromancer's Tale: Termin für die Konsolenfassungen

Silver Lining Interactive und Psychic Software haben einen Erscheinungstermin für die Konsolenumsetzungen von "The Necromancer's Tale" verkündet. Demnach werden diese im Juni veröffentlicht.

Konkret ist "The Necromancer's Tale" ab 24. Juni auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2 erhältlich. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen des Action-Rollenspiels sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu den Konsolenfassungen von "The Necromancer's Tale" zu sehen. Dieser zeigt etwas mehr als eine Minute lang hauptsächlich Gameplay.

"The Necromancer's Tale" erschien bereits am 17. Juli 2025 für den PC.