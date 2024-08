The Next World vorgestellt

Entwickler Winteryear Studios Los Angeles stellt uns "The Next World" vor. Einen Trailer gibt es selbstverständlich auch zu sehen.

Bei "The Next World" handelt es sich um ein Cyberpunk-Rollenspiel, das uns in ein dystopisches Los Angeles des Jahres 2108 versetzt. Die Handlung dreht sich dabei um den Protagonisten Dresden, einen Systemingenieur, der für die PXL Megacorporation arbeitet.

Dieser Megakonzern hat im Prinzip die Kontrolle über die komplette Welt übernommen. Dresden lebt zunächst in den sogenannten Trigons, einem utopischen Paradies, wird aber wegen finanzieller Schwierigkeiten vertrieben, nachdem er sein komplettes Vermögen für die Krebsbehandlung seiner Mutter ausgegeben hat. Als Dresden versehentlich ein Geheimnis entdeckt, welches das Potenzial hat, die Menschheit zu zerstören, wird er in eine Verschwörung verwickelt. Diese Entdeckung bedroht nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Mutter und seiner Freunde.

"The Next World" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.