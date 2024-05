The Night of the Rabbit für die Nintendo Switch

"The Night of the Rabbit", ein Fest für Adventure-Enthusiasten und Fans magischer Erzählungen, ist jetzt auf Nintendo-Switch verfügbar. Dieses Spiel bringt die bezaubernde Geschichte des jungen Jerry und seiner Abenteuer im mystischen Reich von Mauswald in ein portables Format, sodass Spieler die Wunder jederzeit und überall erleben können. Das Spiel wurde ursprünglich auf dem PC 2013 veröffentlicht.

Taucht ein in eine Geschichte voller Magie und Wunder, in der alles möglich ist und in der nichts so ist, wie es scheint: Begleitet den jungen Jerry auf einer fesselnden Reise. Folgt einem eigenartigen weissen Kaninchen in das wundersame Reich von Mauswald, einem Land, in dem Tiere sprechen können und Geheimnisse darauf warten, aufgedeckt zu werden. Während Jerry seinem Traum nachjagt, in Mauswald ein echter Zauberer zu werden, wirft eine gespenstische, unheimliche Macht einen langen Schatten über den Wald.