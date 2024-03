The Night Wanderer vorgestellt

Mighty Koi kündigt "The Night Wanderer" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Bewegte Bilder gibt es in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen.

"The Night Wanderer" kombiniert inhaltlich Elemente aus den Genres Metroidvania und Souls. Es zeichnet sich durch ein markantes Leveldesign und ein ebenso innovatives Kampfsystem aus. Die Handlung basiert auf dem preisgekrönten Roman von Jaroslaw Grzedowicz und folgt der Geschichte von Vuko Drakkainen, einem Elitesoldaten und Söldner. Vuko reist darin alleine zu einem unerforschten Planeten, auf dem mehrere Wissenschaftler von einer früheren Expedition verschwunden sind. Der Planet Midgaard wird von Wesen bewohnt, welche an die Menschen des Mittelalters erinnern.

"The Night Wanderer" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.