The Occultist: Dev Diary #2

Im zweiten Developer Diary zu "The Occultist" werfen die Entwickler von Daloar einen genaueren Blick auf die Insel, welche die verstörende Atmosphäre und Erzählung des Spiels prägt. Das zweite Developer Diary erscheint parallel zum Steam Next Fest, bei dem für begrenzte Zeit eine spielbare Demo von The Occultist verfügbar ist.

Godstone war als Utopie gedacht – ein Ort für Menschen auf der Suche nach einem Neuanfang. Mit der Zeit verwandelte es sich in einen Albtraum. Wenn ihr in die Rolle von Alan Rebels schlüpft, trefft ihr nicht auf eine lebendige Gemeinschaft, sondern auf deren Nachhall. Godstone hält an den letzten Momenten seiner Bewohner fest und bewahrt ihre Angst, ihre Verzweiflung und ihre ungelöste Vergangenheit, als wäre die Zeit selbst stehen geblieben.

Das Video zeigt Godstone nicht nur als Schauplatz, sondern als Präsenz. Einen Ort, der sich erinnert. Einen Ort, an dem Schönheit und Unbehagen nebeneinander existieren – und an dem die Vergangenheit sich weigert, begraben zu bleiben.

Mitwirkende in diesem Dev Diary:

Alexis Sánchez, Lead Technical Artist bei Daloar

Alejandro Polo, Game Developer bei Daloar

"The Occultist" zieht euch ab Q2 2026 auf PlayStation 5, Xbox und PC in seine Schatten.