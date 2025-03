The Occultist: Ein Vater mit einem Geheimnis

Daedalic Entertainment und Entwickler DALOAR präsentieren mit Freude den neuen Trailer zu "The Occultist"! Enthüllt während der NACON Connect, lädt dieses First-Person-Horror-Erlebnis Spieler ein, sich der bislang furchteinflössendsten Untersuchung des paranormalen Ermittlers Alan Rebels zu stellen.

In "The Occultist" schlüpft ihr in die Rolle von Alan Rebels, der sich auf eine albtraumhafte Reise zur rätselhaften Insel Godstone begibt. Dort will er das Verschwinden seines Vaters aufklären – doch Godstone birgt dunkle Geheimnisse. Einst war die Insel Heimat eines berüchtigten Kults, bekannt für seine verstörenden Experimente und Rituale. Alan nutzt sein mystisches Pendel, um sich durch die nebligen Strassen und düsteren Gebäude zu bewegen – doch die wahre Bedrohung verbirgt sich tief unter der Oberfläche.

"The Occultist" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox und PC.