The Occultist: Erstes Dev Diary

Daedalic Entertainment und Entwickler Daloar gaben bekannt, dass "The Occultist" mit einer neu überarbeiteten Demo am Steam Next Fest teilnimmt. Die Demo spiegelt die fortlaufende Weiterentwicklung und Optimierung seit der ersten Veröffentlichung Anfang dieses Jahres wider. Gleichzeitig ist ab sofort die erste Folge einer Dev Diary-Videoserie verfügbar.

Das neue Entwickler-Video bietet Einblicke in Alan Rebels als Figur und erläutert, wie Godstone gezielt als beobachtender, feindseliger und zutiefst verstörender Ort gestaltet wurde. Was als vorsichtige Erkundung beginnt, entwickelt sich schrittweise zu psychologischem Horror, in dem Stille, Stillstand und das Gefühl, beobachtet zu werden, ebenso bedrohlich sind wie jede übernatürliche Erscheinung.

In "The Occultist" übernehmt ihr die Rolle von Alan Rebels, einem paranormalen Ermittler, dessen Aufgabe es ist, Menschen „auf die andere Seite zu bringen“. Er hilft ruhelosen Seelen und Geistern dabei, Frieden zu finden. Diese Berufung führt ihn nach Godstone, eine scheinbar verlassene Inselstadt, geprägt von Gewalt, dunklen Geheimnissen und tragischen Schicksalsschlägen aus der Vergangenheit.

Die aktualisierte Demo zeigt das Eröffnungskapitel des Spiels. Auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater stösst Alan Rebels auf Spuren okkulter Praktiken, verstörender Ereignisse und auf Fragmente einer Vergangenheit, die sich nicht begraben lässt. Mithilfe von Alans Pendel deckt ihr verborgene Symbole, blutverschmierte Hinweise und Objekte auf, die sowohl mit der Geschichte der Stadt als auch mit den Taten seines Vaters Gabriel verbunden sind.

"The Occultist" zieht euch ab Q2 2026 auf PlayStation 5, Xbox und PC in seine Schatten.