The Occultist: Das finale Dev-Diary

Daedalic Entertainment und Entwickler Daloar präsentieren die fünfte und finale Episode der "The Occultist"-Dev-Diary-Reihe und gewähren damit einen letzten Blick hinter die Kulissen vor dem Release am 8. April.

Die Folge widmet sich den psychologischen Grundlagen des Spiels und stellt Ambiguität, individuelle Interpretation und die Form von Spannung in den Mittelpunkt, die noch lange nach dem Abspann nachwirkt.

Statt auf klassische Jumpscares oder oberflächliche Effekte zu setzen, baut "The Occultist" eine langsam steigende, unterschwellige Spannung auf, die aus Stille, Erwartung und Vorstellungskraft entsteht. Indem zentrale Fragen bewusst offen bleiben, erhalten Spielende Raum für eigene Interpretationen und bleiben über das Spiel hinaus mit der Geschichte verbunden.

Gleichzeitig beleuchtet die finale Episode die Entwicklung von Protagonist Alan, der im Verlauf der Handlung gezwungen wird, sich mit seiner Vergangenheit und seinen Emotionen auseinanderzusetzen. So entsteht eine Spielerfahrung, in der der Horror mit dem Abspann langsam abklingt, die damit verbundenen Emotionen jedoch lange über das Spiel hinaus bestehen bleiben.