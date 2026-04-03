The Occultist: Launchtrailer veröffentlicht

Daedalic Entertainment hat bereits den Launchtrailer zu "The Occultist" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nciht vorenthalten.

Der cineastische Launchtrailer zu "The Occultist" stellt den Protagonisten Alan Rebels in den Mittelpunkt - im Englischen von Doug Cockle (u. a. The Witcher-Spielereihe) gesprochen. Am Anfang wirkt Alan Rebels ruhig, aber die grauenhaften Erinnerungen an Godstone wühlen ihn innerlich auf und suchen ihn selbst an fernen Orten heim.

Der Trailer verbindet zudem visuell dichte In-Engine-Sequenzen mit fragmentierten Erinnerungen. Die Insel erscheint dabei nicht nur als Ort, sondern als spürbare Präsenz. Im Video tritt die psychologische Spannung des Titels in den Vordergrund, in der Erkundung und Erzählung eng ineinandergreifen.

"The Occultist" erscheint am 8. April für PS5, Xbox Series X und den PC.