The Occultist hat einen Releasetermin

Daedalic Entertainment hat einen offiziellen Erscheinungstermin für "The Occultist" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

So wird "The Occultist" am 8. April veröffentlicht. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Über inhaltliche oder technische unterschiede zwischen den einzelnen Versionen ist nichts bekannt, weshalb wir davon ausgehen, dass diese auch nicht bestehen werden. Ob weitere Umsetzungen des handlungsbasierten psychologischen Horrorspiels, etwa für Switch 2, folgen werden, ist bisher noch unklar.

Das letzte Lebenszeichen von "The Occultist" gab es erst in der vergangenen Woche mit der Veröffentlichung des zweiten Entwicklertagebuchs. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Occultist" war im August 2024 vorgestellt worden.