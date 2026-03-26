The Occultist: Neues Gameplay-Video

Ein neuer Trailer zu "The Occultist" zeigt weiteres Material aus der düsteren Spielwelt, darunter bislang nicht gezeigte Gameplay- und Story-Szenen. Die neuen Eindrücke begleiten Protagonist Alan Rebel auf seiner Reise zur geheimnisvollen Insel Godstone, wo Spuren früherer Ereignisse und verstörende Wahrheiten eine zunehmend bedrückende Atmosphäre entstehen lassen.

Das neue Material rückt den Fokus auf Erkundung und psychologische Spannung stärker in den Vordergrund und macht deutlich, welche Kräfte im Hintergrund wirken – und wie sehr die eigene Wahrnehmung das Erleben von Angst beeinflusst.

Der Trailer gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das am 8. April für PS5, Xbox und PC erscheinende "The Occultist" und knüpft an die zuletzt veröffentlichten Behind-the-Scenes-Videos an, die Einblicke in die Welt, Atmosphäre und das Sounddesign des Spiels gegeben haben. Für PC ist derzeit eine Demo verfügbar.

"The Occultist" zieht euch ab dem 08. April 2026 auf PlayStation 5, Xbox und PC in seine Schatten.