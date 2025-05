The Operator erscheint für die Switch

Das Indiespiel und Verschwörungspuzzler "The Operator", erscheint am 22. Mai für Nintendo Switch. Inspiriert von "Akte X", "The Case of the Golden Idol" und "Her Story" hat das im Alleingang entwickelte immersive Erlebnis mehrere Preise gewonnen, darunter den prestigeträchtigen Palmarès des Pégase.

"The Operator" ist ein Simulations- und Abenteuerspiel, in dem du in die Rolle eines Operators einer Geheimdienstbehörde schlüpfst. Deine Aufgabe ist es, von deinem Computerarbeitsplatz aus Aussendienstagenten bei der Aufklärung mysteriöser Verbrechen zu unterstützen. Dabei nutzt du spezielle Software, um Beweise zu analysieren, Rätsel zu lösen und die Wahrheit hinter verschiedenen Fällen und einer übergreifenden Verschwörung aufzudecken.