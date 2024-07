The Operator hat ein Release-Datum

Bureau 81 hat angekündigt, dass ihr Debüt-Titel, The Operator, am 22. Juli für PC erscheinen wird. Nach einem äusserst erfolgreichen Next Fest werdet ihr in diesem von "Akte X" inspirierten Verschwörungsspiel für eine Regierungsorganisation namens FDI rekrutiert. Als Operator müsst ihr hochmoderne Software einsetzen, um Hinweise zu finden, die euch schliesslich auf die Jagd nach einem der meistgesuchten Cyberkriminellen namens HAL führt.

"The Operator" ist ein narratives Abenteuer, in dem ihr Fallakten von FDI-Agenten zugewiesen bekommt. Ihr müsst jedes Verbrechen untersuchen, indem ihr nach Hinweisen sucht und die wichtigsten Informationen zusammensetzt.

