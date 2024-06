The Operator: Neuer Trailer

"The Operator" hat seine öffentliche Demo als Teil des kommenden Next Fest von Steam veröffentlicht, nachdem es seinen neuen Trailer auf der Future Games Show vorgestellt hat. In dem von "Akte X" und "Her Story" inspirierten Rätselspiel werdet ihr für eine Regierungsorganisation namens FDI rekrutiert. Als Operator müsst ihr hochmoderne Software einsetzen, um Hinweise zusammenzusetzen, die euch schliesslich auf die Jagd nach einem der meistgesuchten Cyberkriminellen, bekannt als HAL, führen.

"The Operator" ist ein narratives Abenteuer, in dem ihr Falldateien von FDI-Agenten zugewiesen bekommt. Ihr müsst jedes Verbrechen untersuchen, indem ihr nach Hinweisen sucht und die wichtigsten Informationen zusammensetzen. Ob mit dem Video- und Fotoanalysator, der Bürger- und Fahrzeugdatenbank, dem ChemScan, dem Notizblock oder der voll funktionsfähigen Computerkonsole - ihr müsst jedes euch zur Verfügung stehende Werkzeug einsetzen, um Morde, Cyberangriffe und Fälle von vermissten Personen zu lösen.