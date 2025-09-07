The Order Of The Snake Scale für Xbox verfügbar

Das bis vor Kurzem nur für PC erhältliche "The Order Of The Snake Scale" von FM Simple Games Studio gibt es nun auch für Xbox One und Xbox Series X/S. Auch Gamer, die auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch unterwegs sind, sollen das von Lovecraft inspirierte psychologische Survival-Horror-Spiel bald spielen können, nämlich am 25. September. Die Konsolenversionen werden von Ultimate Games S.A. publiziert. Hier lernt ihr das Spiel näher kennen.

Über The Order Of The Snake Scale

"Detective, dein nächster Fall ist ein mysteriöser Mord in Happy Rock. Ein von Anfang an sehr ungewöhnlicher Fall. Alles stimmt nicht mit ihr. Es passieren wirklich Dinge, die du in deinem schlimmsten Albtraum nicht vorhergesagt hättest.

Erlebe kosmische Angst und klassischen psychologischen Horror des Überlebens.

Entdecke eine surreale Welt, inspiriert von Lovercraft

Erkunde eine dystopische Welt, die genau auf das aktuelle Weltgeschehen anspielt. Das Universum beschreibt einen der Wege, denen die Menschheit folgen kann. Jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen. In diesem Universum wird die Macht über die Menschheit von Staaten- und Körperschaftsverbänden ausgeübt. Das Verbot der Religion, die Massensterilisation, die Aneignung des Eigentums der Menschen, die Eugenik, die Unterwerfung der Menschheit unter die NML Corporation, das ist die neue Weltordnung. Bist du bereit, es zu erleben?

Eine spannende Geschichte

Während des Spiels erfährst du mehr über die Geschichte des Universums und die Helden, die darin leben. Mit jedem Schritt im Spiel entdeckst du die offene Welt, ihre Geschichte und erhältst Tipps, die dir helfen, den Fall Happy Rock zu lösen. Alles wird von einem einzigartigen Grafikdesign und einer einzigartigen Musik umrahmt, die perfekt zu den Realitäten der Welt passt, in der Sie sich bewegen werden.

Erstens: Überleben

Ein mysteriöser Mord, Zooms, die dich angreifen, Räume, in denen du definitiv nicht sicher sein wirst, überall Leichen. Klingt ansprechend? Es ist leicht, in dieser Welt zu sterben... Vor allem in den am wenigsten erwarteten Momenten. Fülle dein Inventar auf, sammle Hinweise, kämpfe, triff Entscheidungen und überlebe."