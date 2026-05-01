The Outer Worlds: Rückkehr nach drei Jahren

Nach rund drei Jahren Funkstille meldet sich "The Outer Worlds" überraschend mit einem neuen Update zurück. Entwickler Obsidian Entertainment erweitert das Sci-Fi-RPG nicht nur um Inhalte, sondern nimmt gleichzeitig Änderungen an der Verfügbarkeit der ursprünglichen Version vor.

Im Mittelpunkt des Updates steht ein komplett neuer Waffentyp: sogenannte Heavy Pistols. Diese sollen eine Lücke zwischen klassischen Handfeuerwaffen und schwereren Waffen schliessen und bieten laut Entwickler zusätzliche taktische Optionen im Kampf. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bugs behoben sowie kleinere technische Verbesserungen umgesetzt.

Parallel dazu verschwindet die ursprüngliche Verkaufsversion des Spiels aus den Stores. Stattdessen bleibt künftig vor allem die überarbeitete Spacer’s Choice Edition verfügbar, die bereits zuvor als technisch modernisierte Variante veröffentlicht wurde. Spielerinnen und Spieler, die die Originalversion bereits besitzen, behalten jedoch weiterhin Zugriff darauf.

Die Rückkehr zu einem älteren Titel nach mehreren Jahren ohne Updates ist ungewöhnlich, unterstreicht aber Obsidians fortgesetztes Interesse am Franchise. Gleichzeitig dürfte die Massnahme auch im Kontext der langfristigen Markenpflege stehen – schliesslich arbeitet das Studio aktuell an der Fortsetzung der Reihe.