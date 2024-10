Entwickler Red Barrels hat eine neue Roadmap für "The Outlast Trials" vorgelegt. Diese lässt schnell erkennen, dass uns in dem Spiel auch künftig nicht langweilig werden dürfte.

Demnach werden wir bereits im Laufe dieser Woche das Comeback des Geister-Events in "The Outlast Trials" erleben - allerdings unter anderem mit einem von den Machern nicht näher spezifizierten Twist. Sehr bald, aber momentan ohne konkreten Termin, soll dann die zweite Season folgen. Für die zeitliche Verzögerung bei den frischen Inhalten macht Red Barrels übrigens einen nicht näher spezifizierten Cyber-Vorfall verantwortlich.

Über The Outlast Trials

Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs werden menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation für Experimente fortgeschrittener Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle verwendet. In einer Welt voller Misstrauen, Furcht und Gewalt wird deine Moral auf die Probe gestellt, deine Ausdauer ausgelotet und der Verstand zerstört. Und das alles im Namen von Fortschritt, Wissenschaft und Gewinn.

"The Outlast Trials" erschien am 5. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.