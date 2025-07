The Outlast Trials: Season 4 - Project Diarchy

"Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen" – so verhält es sich auch mit den Kress-Geschwistern, Otto und Arora. Die Zwillinge, die bei der Geburt aufgrund der Exposition ihrer Mutter gegenüber giftigen Chemikalien im Mutterleib miteinander verwachsen waren, sind die neuesten Haupt-Assets, die in "The Outlast Trials" erscheinen.

Als Erstgeborene des wohlhabenden Industriemagnaten Anton Kress litten die Zwillinge bereits vor ihrer Geburt, da ihre Mutter den giftigen Dämpfen von Antons Experimenten ausgesetzt war und bei der Geburt ihrer Kinder starb. Von ihren Altersgenossen verachtet und von ihrem Vater für den Tod ihrer Mutter verantwortlich gemacht, fanden die Kress-Geschwister dennoch ihre kranken Vergnügen, wo immer sie konnten.

Bald werden sie entfesselt, um die Reagenzien von "The Outlast Trials "zu terrorisieren. Saison 4.0 – Projekt Diarchy – startet am 15. Juli, zusammen mit zusätzlichen Inhalts-Updates und mehr.

Nach der Veröffentlichung von Saison 4 in diesem Sommer wird "The Outlast Trials" das nächste grosse Update für Herbst 2025 anpeilen – pünktlich zu Halloween, inklusive eines zeitlich begrenzten Events und eines neuen Spielmodus!