The Outlast Trails - Season 7: Project Boneyard

Nicht unter seinen Augen. In "Project Boneyard" von "The Outlast Trials" werdet ihr in eine neue Prüfungsumgebung geworfen, wenn Sergeant Leland Coyle zurückkehrt, um Ordnung, Bestrafung und Profit in die Bevölkerung der Sinyala-Einrichtung zurückzubringen. Ab dem 14. Juli werdet ihr euch einer neuen Prüfung, zwei neuen MK-Herausforderungen, umfangreichen Updates für Eskalation und Invasion, neuen Anpassungsfunktionen sowie "The Biter", einem neuen Ex-Pop-Feind, der auf der Gefängnisfarm umherstreift, stellen.

In "Project Boneyard" werdet ihr in einen neuen Albtraum von Murkoff geschickt. Dort ist Autorität die Währung, Bestrafung die Richtlinie und Freiheit das undefinierbare Versprechen, das die Gefangenen bei der Stange hält. Im Zentrum des Ganzen steht Sergeant Coyle, der in einer neuen Rolle für die neue Prüfung der Saison, Locksock the Warden, zurückkehrt.

Das amerikanische Gefängnis ist ein Fleischwolf, der Soziopathen und Kriminelle aufnimmt und funktionierende Mitglieder der Gesellschaft hervorbringt. Aber strenge Routine, harte Konditionierung und enge Räumlichkeiten schaffen einen Schmelztiegel für Machtdynamiken, die auf Gewalt, Schmuggelware und Fleisch aufbauen.

Erhältlich für PC, Xbox und PlayStation.