The Outlast Trials: Erstes grosses Update

Red Barrels hat das erste grosse Update für "The Outlast Trials" in Aussicht gestellt. Auf dessen Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "Project Lupara" für "Red Barrels" bereits ab morgen verfügbar. Darin können wir es unter anderem mit dem neuen Bösewicht Franco "Il Bambino" Barbi in einer neuen Umgebung, nämlich den Docks, aufnehmen. Mit einem atmosphärischen Trailer werden wir jetzt schonmal über zwei Minuten lang darauf eingestimmt.

Über The Outlast Trials

Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs werden menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation für Experimente fortgeschrittener Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle verwendet. In einer Welt voller Misstrauen, Furcht und Gewalt wird deine Moral auf die Probe gestellt, deine Ausdauer ausgelotet und der Verstand zerstört. Und das alles im Namen von Fortschritt, Wissenschaft und Gewinn.

"The Outlast Trials" erschien am 5. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.