The Outlast Trials: Project Breach

"The Outlast Trials" erhielt heute ein neues grosses Update, "Project Breach", das die Geschichte der aus dem Asyl geflohenen Amelia Collier (Caroline Dhavernas; Hannibal), eine neue Prüfung, eine neue Umgebung, einen neuen Feind und eine neue Spielerfähigkeit (das Jammer-Rig) einführt.

"Project Breach" markiert einen neuen Anfang für "The Outlast Trials" und führt neue Story-Elemente, Gameplay-Features und Herausforderungen für euch ein, während eine der Gefangenen der Murkoff Corporation, Amelia Collier, beginnt, sich zu wehren.

"The Outlast Trials" ist der dritte Teil der Horror-Serie von Red Barrels. Im 4-Spieler-Koop-Modus gilt es, Rätsel im Escape-Room-Stil zu lösen und dabei den verdrehten Opfern von Murkoffs Experimenten durch eine Kombination aus Schleichen, Geschwindigkeit und Teamwork zu entkommen. In einer Mischung aus Survival-Horror und Online-Escape-Room fordert "The Outlast Trials" mit Tests im Stil von Aperture Science heraus, vor denen selbst Jigsaw erschaudern würde.