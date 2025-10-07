Entwicklerstudio The Outsiders geschlossen

Der Entwickler The Outsiders gibt bekannt, dass man jetzt seine Pforten schliessen musste. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Die Schliessung von The Outsiders ist eine unmittelbare Konsequenz aus den Entlassungen bei Funcom, über die wir bereits in der vergangenen Woche an dieser Stelle berichteten. Das offizielle Statement von Gründer und Creative Director David Goldfarb dazu liest sich folgendermassen:

"Ich hatte noch nicht viel Zeit, um die Neuigkeiten zu verarbeiten, aber wir alle bei The Outsiders und Funcom Stockholm sind von den Entlassungen bei Funcom betroffen, und unser 10 Jahre altes Studio wird geschlossen. Viele von uns hatten vor Jahren eine fast tödliche Studioerfahrung überstanden, als Darkborn eingestellt wurde, und dank der Loyalität und der Weigerung dieses Teams, aufzugeben, entstand Metal: Hellsinger. Das wird für mich persönlich immer ein Höhepunkt bleiben, und ich werde für immer dankbar sein, dass wir es geschafft haben und für das wunderbare Team und die Partnerschaften, die dies ermöglicht haben. Wir hatten gehofft, dieses Mal etwas noch Besseres zu schaffen. Aber die Dinge laufen nicht immer so, wie man es sich wünscht. Wir geben jedoch nicht auf und werden versuchen, in einer neuen Form weiterzumachen. Wenn Sie glauben, dass Sie uns in irgendeiner Weise helfen können, sei es mit Geschäftskontakten, Vermittlung von Mitarbeitern, Beratung oder sonst etwas, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich hier melden würden. Veränderungen sind immer schwer, und im Moment leiden wir alle."

The Outsiders verdanken wir unter anderem "Metal: Hellsinger" aus dem Jahr 2022.