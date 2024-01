The Pedestrian auch für Switch

Skookum Arts LLC kündigt eine Portierung von "The Pedestrian" für Switch an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "The Pedestrian" schon ab 18. Januar auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Inhaltliche Unterschiede zu den anderen Fassungen wird es wohl nicht geben.

Bei "The Pedestrian" handelt es sich um einen 2,5D-Side-Scrolling-Puzzle-Plattformer. Du bist darin The Pedestrian. Trete ein in eine dynamische 3D-Welt mit schicker Grafik und herausfordernden Rätseln. Du spielst, indem du öffentliche Schilder neu anordnest und verbindest, um jede Umgebung zu erkunden und darin voranzukommen.

"The Pedestrian" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.