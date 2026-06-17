The Planet Crafter kommt auch für Konsole

Entwickler und Publisher Miju Games hat Konsolenfassungen von "The Planet Crafter" angekündigt. Einen begleitenden Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Demnach wird "The Planet Crafter" ab 21. Juli auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den beiden Versionen gibt es offenbar nicht und weitere Umsetzungen des Titels, etwa für Switch 2, sind wohl auch nicht angedacht.

Einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "The Planet Crafter" bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Darin stellt man uns fast eineinhalb Minuten lang unter anderem die Spielwelt vor und erklärt das Gameplay-Grundgerüst des Survival-Titels.

"The Planet Crafter" war auf dem PC am 24. März 2022 in den Early Access gestartet. Die Vollversion folgte dann am 10. April 2024.