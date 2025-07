Challenge-Update für The Plucky Squire verfügbar

"The Plucky Squire" wurde zwar generell positiv aufgenommen, aber vielerorts war auch zu hören, dass der Titel zu leicht wäre. Die Entwickler haben die Herausforderung angenommen und deshalb jetzt auch konsequenterweise das sogenannte Challenge-Update für den Titel veröffentlicht.

Wie der Name bereits andeutet, wird "The Plucky Squire" durch das Challenge-Update an allen Ecken und Enden schwerer gemacht. So können wir uns dadurch unter anderem über neue Modi und Gegner freuen. An Verbesserungen für die Minispiele wurde auch gedacht.

In "The Plucky Squire" geht es um ein lebendiges Märchenbuch, welches von Held Tüpfel und seinen Freunden bewohnt wird. Bösewicht Grummweil hat es jedoch endgültig satt, immer nur der Antagonist zu sein und wirft Tüpfel irgendwann aus dem Buch. Fortan muss der Held einen Weg zurück suchen, was natürlich nicht gerade einfach ist.

"The Plucky Squire" ist seit 17. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.