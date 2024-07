The Plucky Squire: Frisches Gameplay

Devolver Digital hat neues Gameplay aus "The Plucky Squire" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang frische Einblicke in "The Plucky Squire" geboten. Dabei geht es in vielen Spielszenen ausgesprochen bunt zu.

In "The Plucky Squire" geht es um ein lebendiges Märchenbuch, welches von Held Tüpfel und seinen Freunden bewohnt wird. Bösewicht Grummweil hat es jedoch endgültig satt, immer nur der Antagonist zu sein und wirft Tüpfel irgendwann aus dem Buch. Fortan muss der Held einen Weg zurück suchen, was natürlich nicht gerade einfach ist..

"The Plucky Squire" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.