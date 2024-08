The Plucky Squire terminiert

Devolver Digital hat einen konkreten Releasetermin für "The Plucky Squire" verkündet. Demnach müssen wir uns hier noch bis September gedulden.

Konkret ist "The Plucky Squire" ab 17. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

In "The Plucky Squire" geht es um ein lebendiges Märchenbuch, welches von Held Tüpfel und seinen Freunden bewohnt wird. Bösewicht Grummweil hat es jedoch endgültig satt, immer nur der Antagonist zu sein und wirft Tüpfel irgendwann aus dem Buch. Fortan muss der Held einen Weg zurück suchen, was natürlich nicht gerade einfach ist..

"The Plucky Squire" war im Juni 2022 angekündigt worden.