The Precinct verschoben

Eigentlich sollte "The Precinct" am 15. August veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Kwalee und Fallen Tree Games jetzt bekanntgeben mussten.

Demnach verschiebt sich "The Precinct" auf den Herbst. Als Entschädigung gibt es aber immerhin einen neuen Trailer zu sehen.

In "The Precinct" schlüpfen wir in die Rolle von Officer Nick Cordell Jr. Als frischgebackener Streifenpolizist stehen wir an vorderster Front, um die Bürger von Averno zu schützen. Wir tauchen ein in eine Welt voller spannender Verfolgungsjagden, prozedural generierter Verbrechen und einer gehörigen Portion 1980er Noir, während wir die Bevölkerung beschützen und das Geheimnis des Mordes an unserem Vater im Dienst lösen.

Bei "The Precinct" handelt es sich um eine Liebeserklärung an die klassischen Polizeifilme, denn es kombiniert detailgetreue Polizeisimulationen mit Action-Sandkasten-Spektakel. Wir streifen dabei durch die Strassen und bekämpfen kleine und grosse Verbrecher.

"The Precinct" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.