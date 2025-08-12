The Riftbreaker: Update 2.0 vorgestellt

Publisher und Entwickler EXOR Studios hat Update 2.0 für "The Riftbreaker" in Aussicht gestellt. Erscheinen wird es sogar noch in diesem Monat.

Konkret wird besagtes Update 2.0 für "The Riftbreaker" ab 25. August für den PC verfügbar sein. Unklar ist noch, ob und wann die Konsolenfassungen des Survival-Titels mit Action-Rollenspiel-Elementen folgen werden, aber dazu werden wir sicher noch genauere Details erfahren.

Herzstück von Update 2.0 für "The Riftbreaker" ist der neue Koop-Modus. Ein frischer Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast zwei Minuten lang darauf ein. Mechs und gigantische Monster sind in diesem Kontext ebenfalls zu sehen und machen Lust auf mehr.

"The Riftbreaker" ist seit 14. Oktober 2021 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.