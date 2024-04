The Rogue Prince of Persia angekündigt

Während des Livestreams der Triple-I-Initiative kündigten Ubisoft und das Partnerstudio Evil Empire heute "The Rogue Prince of Persia" an, ein 2D-Action-Platforming-Rogue-Lite-Spiel.

"The Rogue Prince of Persia" spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen. Die Spieler:innen verkörpern den Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. Die Spieler:innen helfen dem Prinzen, verschiedene Biome zu erkunden, neue Waffen zu meistern, neue Schmuckstücke auszurüsten, seine Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

Um die Jump‘n‘Run-Abschnitte zu meistern, setzt ihr den ikonischen Wandlauf ein, der es euch ermöglicht, Abgründe zu überqueren, Fallen zu vermeiden und Feinde auszumanövrieren. Vom Aquädukt über die wilden Gärten bis hin zur grossen Akademie muss der Prinz all seine akrobatischen Fähigkeiten einsetzen, um einen sicheren Weg durch die prozedural generierten Levels zu finden. Diese Levels bestehen aus einer Vielzahl farbenfroher Biome, welche von der persischen Architektur inspiriert sind. Zusätzlich zu all den Gefahren, die in der Umgebung lauern und mit denen ihr zu kämpfen habt, müsst ihr euch gegen verschiedene Feinde zur Wehr setzen, sowohl gegen Hunnen, die die dunkle schamanische Magie beherrschen, als auch gegen Kreaturen, die durch ihren Einfluss verdorben sind. Für jeden Spielstil stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, von Zwillingsdolchen über Speere und Breitschwerter bis hin zu Äxten. Sekundärwaffen erweitern den Kampf noch weiter, mit einer Auswahl an Schilden, Bögen, Enterhaken und mehr.

"The Rogue Prince of Persia" wird am 14. Mai 2024 im Early Access auf Steam veröffentlicht.