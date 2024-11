The Rogue Prince of Persia: Second Act - Update

Ubisoft und Partnerstudio Evil Empire kündigten heute das bislang grösste Update für das 2D Action-Platforming Rogue-Lite-Spiel "The Rogue Prince of Persia" an, das seit Mai 2024 im Early Access verfügbar ist. Das Update inklusive des zweiten Aktes ist ab sofort für alle Besitzer des Titels kostenlos verfügbar, verdoppelt den Inhalt des Spiels und fügt eine Menge neuer Features und Verbesserungen hinzu, die auf Spielerfeedback basieren.

Ihr werder auch die überarbeitete Art Direction, die geänderte Farbpalette und viel mehr Details entdecken, die die Kriegsstadt Ctesiphon wirklich zum Leben erwecken. Ihr werdet eine bedeutende Veränderung in Bezug auf den Prinzen bemerken, dessen Farbe von lila zu einem Farbton geändert wurde, der nicht nur besser zur neuen künstlerischen Gestaltung passt, sondern auch zum Genre, zum Setting und zur "Prince of Persia"-Serie im Allgemeinen. Dies ist jedoch nicht das Ende des "lila Prinzen", da diese ursprüngliche Version des Charakters Teil der spielbaren Skins in einem kommenden Update sein wird.

Mit dem Update für den zweiten Akt könnt ihr brandneue Biome, die Minen und das Handwerkerviertel, erkunden, gegen neue Bosse antreten und einen neuen erzählerischen Akt erleben, während Akt 1 eine umfangreiche Auffrischung erhielt. Darüber hinaus gibt es neue Feinde und viele Verbesserungen Quality-of-life-Verbesserungen, wie z. B. eine Neuausrichtung des Schwierigkeitsgrads, mehrere Speicherplätze, automatisches Aufsammeln von Seelenfunken und Gold und vieles mehr. Dieses Update bringt auch eine neue Lokalisierungen wie Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch.

Mit dem "Second Act"-Update, das jetzt live ist, enthält The Rogue Prince of Persia Early Access 9 verschiedene Biome, 20 Hauptwaffen und 6 mächtige Werkzeuge, 4 Bosskämpfe, 24 Traversal-Herausforderungen sowie 50 Medaillons für endlose Kombinationen, die allen Spielstilen gerecht werden.