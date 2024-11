Nächstes Update für The Rogue Prince of Persia

Evil Empire hat das nächste Update für "The Rogue Prince of Persia" in Aussicht gestellt. Dieses erscheint bereits in der kommenden Woche und hat es wahrlich in sich.

Das nächste Update für "The Rogue Prince of Persia" heisst "The Second Act" und erscheint bereits am 21. November. Es bietet folgende neuen Inhalte bzw. Veränderungen:

Grosse Grafikverbesserung

Mehr Biome

Zusätzliche Bosse

Frische Story-Akt + jede Menge Feinschliff für den ersten Akt

Neue Gegner

Viele Spielkomfort-Updates wie verschiedene Speicherplätze & noch viel mehr

Einen Trailer zum "The Second Act"-Update für "The Rogue Prince of Persia" bekommen wir auch gezeigt. Dieser erklärt uns fast eine Minute lang mit flotten Sequenzen die wichtigsten Änderungen in bewegten Bildern.

"The Rogue Prince of Persia" spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen. Wir verkörpern den Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. Wir helfen dem Prinzen, verschiedene Biome zu erkunden, neue Waffen zu meistern, neue Schmuckstücke auszurüsten, seine Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

"The Rogue Prince of Persia" ist am 27. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.