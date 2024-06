The Rogue Prince of Persia bekommt erstes Update

Bei Ubisoft Forward am gestrigen Abend wurde auch verkündet, dass "The Rogue Prince of Persia" sein erstes Update erhält. Ein Video dazu war ebenfalls zu sehen.

Das erste Update für "The Rogue Prince of Persia" wird demnach bald verfügbar sein und das Spiel weiter optimieren. Es hört auf den Namen "The Temple of Fire". Kurze Gameplay-Impressionen werden uns begleitend gezeigt.

"The Rogue Prince of Persia" spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen. Wir verkörpern den Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. Wir helfen dem Prinzen, verschiedene Biome zu erkunden, neue Waffen zu meistern, neue Schmuckstücke auszurüsten, seine Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

"The Rogue Prince of Persia" ist am 27. Mai auf dem PC in den Early Access gestartet.