The Rogue Prince of Persia: Early Access startet später

Eigentlich sollte "The Rogue Prince of Persia" bereits morgen in den Early Access starten. Aber daraus wird leider nichts, wie Entwickler Evil Empire jetzt bekanntgegeben hat.

So wird der Early Access von "The Rogue Prince of Persia" zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat beginnen. Ein genauer Termin dafür soll schon im Laufe des heutigen Tages verkündet werden. Hintergrund ist, dass man den Spielern mehr Zeit zum Konsum von "Hades II" geben möchte.

"The Rogue Prince of Persia" spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen. Wir verkörpern den Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. Wir helfen dem Prinzen, verschiedene Biome zu erkunden, neue Waffen zu meistern, neue Schmuckstücke auszurüsten, seine Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

"The Rogue Prince of Persia" war im April für den PC angekündigt worden.